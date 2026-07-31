Reportan cese de secretaria general de UNAM tras polémica

Informantes cercanos a la Rectoría indicaron que la salida de la funcionaria se concretará este viernes y en la decisión de Lomelí influyeron las irregularidades detectadas en la prueba remota para el nivel licenciatura del proceso 2026.

La remoción ocurre tras el anuncio de las medidas extraordinarias anunciadas por la máxima casa de estudios para reponer la certeza en su proceso de selección.

Una investigación de la Comisión Técnica reveló atipicidades en los resultados del examen en línea: mientras que entre 2021 y 2025 el porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos se mantenía en un promedio de 3.5 por ciento, en el concurso de 2026 la cifra se disparó a un 16.3 por ciento.

Esta distorsión llevó a las autoridades a convocar a una prueba presencial de control para reasignar los lugares disponibles bajo criterios de equidad y transparencia.

Ante este escenario, el propio Rector Lomelí ofreció una disculpa pública a los aspirantes que obtuvieron su ingreso de manera transparente y que deberán presentar la nueva evaluación.

“No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes”, sostuvo el máximo líder de la UNAM al argumentar la necesidad de corregir la anomalía sin alterar significativamente el calendario académico.

La situación también valió una crítica de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum que consideró que no se pusieron los controles suficientes para que no hubieran trampas.

Patricia Dávila Aranda, nombrada en noviembre de 2023 como la primera mujer en ocupar la Secretaría General de la UNAM, cuenta con una amplia trayectoria académica como investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y ex directora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala.

Antes de integrarse al equipo del Rector Lomelí, Patricia Dávila se desempeñó durante la gestión de Enrique Graue como coordinadora general de Estudios de Posgrado -cargo que asumió en marzo de 2020- y, a partir de septiembre de 2021, como titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM.

La académica también contendió por la titularidad de la Rectoría en la contienda institucional de la que egresó electo Leonardo Lomelí.

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el ajuste; sin embargo, fuentes de la institución señalan que el anuncio se formalizará en las próximas horas.