Detectados 50 centros de rehabilitación que operan de manera irregular en Chihuahua

El Municipio mantiene un operativo de revisión a centros de rehabilitación, de los cuales alrededor de 50 han sido detectados con algún tipo de irregularidad, informó Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal.

El funcionario explicó que en el municipio tienen identificados aproximadamente 100 centros de rehabilitación, por lo que las autoridades han intensificado las visitas para verificar que cumplan con las medidas de seguridad y documentación necesarias para operar.

Han realizado cerca de 50 visitas y 14 clausuras

Oliva detalló que hasta el momento se han realizado entre 47 y 48 visitas de inspección, derivadas de las cuales se han efectuado 14 clausuras.

Sin embargo, señaló que la mayoría de los establecimientos que fueron clausurados han mostrado disposición para regularizar su situación y se han acercado a las autoridades municipales para solventar las observaciones.

“Desde las primeras visitas, ellos inmediatamente se acercaron con la autoridad para buscar cumplir”, explicó.

Revisan primero la seguridad de los internos

El subdirector de Gobernación destacó que, independientemente de la documentación administrativa, uno de los principales objetivos de las inspecciones es garantizar que no exista riesgo para la vida y la integridad de las personas que se encuentran internadas.

Por ello, durante las visitas se revisan las medidas de seguridad y se brinda asesoría a los responsables de los centros sobre los trámites y documentos que deben cumplir para regularizarse.

En caso de detectar condiciones que representen un peligro para los pacientes, el Municipio puede ordenar la reubicación de las personas internadas y proceder con la clausura del establecimiento hasta que se corrijan las deficiencias.

Algunos centros ya avanzan en su regularización

Oliva puso como ejemplo el centro de rehabilitación Raybú, ubicado en la calle Donato Guerra número 4613, en la colonia San Rafael, el cual ya cuenta con dictamen del Programa Interno de Protección Civil y dictamen de medidas de seguridad.

Actualmente, explicó, se trabaja con el establecimiento para avanzar en el trámite de uso de suelo, comenzando por la zonificación y posteriormente con el impacto ambiental.

También mencionó al Centro de Tratamiento para Alcohólicos y Drogadictos de Chihuahua, ubicado en calle 34 número 3605, en la colonia Dale, que igualmente cuenta con su Programa Interno de Protección Civil y dictamen de medidas de seguridad.

Dos centros mostraban resistencia a regularizarse

El funcionario señaló que recientemente fueron inspeccionados dos establecimientos que inicialmente se mostraban renuentes a regularizar su documentación.

Se trata de los centros relacionados con la Institución Mexicana de Atención a las Adicciones de Chihuahua (IMAACH), cuyos representantes, tras una reunión con abogados el pasado viernes, mostraron disposición para comenzar a corregir las deficiencias detectadas y realizar los trámites correspondientes.

Oliva indicó que las revisiones continuarán en los aproximadamente 100 centros identificados en el municipio, con el objetivo de que todos puedan cumplir con las condiciones necesarias para brindar atención de manera segura y regular.