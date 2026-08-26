Despliegan traslado aeromédico para adolescente de 14 años que cayó en un barranco en Chínipas

El Gobierno del Estado desplegó un operativo interinstitucional para el traslado aeromédico de una adolescente de 14 años de edad, quien sufrió un accidente al resbalar y caer a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad en el municipio de Chínipas.

Ante la gravedad de las lesiones y la complejidad de la zona, se activó de inmediato la movilización de los cuerpos de emergencia.

En las acciones participó de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), cuyo equipo de pilotos brindó el apoyo fundamental a bordo de la aeronave Bell 429.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) estuvo a cargo de la logística integral del despliegue, con personal operativo y paramédico especializado tanto a bordo de la aeronave para el monitoreo de la paciente durante el trayecto, como en tierra para asegurar la zona de aterrizaje.

Tras el arribo de la aeronave en el área designada junto al Centro de Convenciones de Chihuahua, se realizó el traspaso inmediato a una unidad terrestre.

La menor de edad fue llevada al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, donde la Secretaría de Salud dispuso un equipo médico para brindarle la atención requerida.