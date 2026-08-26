Formula FDZC imputación a detenido por homicidio de taxista en Chihuahua

La investigación permitió reconstruir el recorrido del vehículo e identificar a probables responsables.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, formuló imputación en contra de Ariel Yurem P. O., por los delitos de homicidio calificado y robo agravado.

En rueda de prensa, hoy 25 de agosto, en compañía del Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, el Coordinador de la Unidad, Mtro. Edwin Iván Rodríguez Balderrama, informó que la investigación inició el 15 de agosto de 2026, cuando familiares de la víctima reportaron su desaparición, luego de que perdieron comunicación con él mientras se encontraba trabajando como taxista.

Las indagatorias establecieron que la noche del 14 de agosto, la víctima salió a trabajar a bordo de un vehículo Nissan Tsuru, modelo 2011, y realizó un servicio de transporte desde el Distrito 1 con dirección a la colonia Las Ánimas, en la ciudad de Chihuahua.

A través del análisis de videograbaciones y con apoyo de los sistemas de videovigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los agentes investigadores reconstruyeron parte del recorrido del taxi y obtuvieron información para identificar a personas relacionadas con los hechos.

El vehículo fue localizado abandonado el 15 de agosto, en el periférico R. Almada, y durante su procesamiento se obtuvieron diversos indicios de interés criminalístico que fueron incorporados a la investigación.

Posteriormente, el 19 de agosto, durante los rastreos efectuados en la colonia Las Ánimas, familiares de la víctima y un grupo de taxistas que se sumaron a las labores de búsqueda localizaron el cuerpo sin vida de la víctima, cuya necropsia estableció que su muerte derivaba de lesiones producidas con arma blanca.

Las investigaciones establecieron que la víctima fue llevada mediante un servicio de taxi hasta la colonia Las Ánimas, en donde fue agredida y posteriormente despojada de aproximadamente 2 mil pesos y un teléfono celular.

Como resultado de las indagatorias, se obtuvo una orden de aprehensión por homicidio calificado y robo agravado, misma que fue cumplimentada en contra de Ariel Yurem P. O.

En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra por ambos delitos y el Juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. La continuación de la audiencia inicial fue programada para este miércoles 26 de agosto, a las 10:30 horas.

El coordinador Edwin Iván Rodríguez Balderrama destacó la colaboración entre agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal de Servicios Periciales y la Dirección de Seguridad Pública Municipal para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).