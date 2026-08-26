Trasladan en helicóptero a menor rarámuri tras caer de un barranco

Una menor de 15 años, perteneciente a la etnia rarámuri y originaria de Chínipas, fue trasladada de emergencia en helicóptero a la ciudad de Chihuahua, luego de sufrir múltiples lesiones de gravedad tras caer de un barranco.

El operativo de traslado se montó en el Centro de Convenciones, donde ya esperaba una ambulancia, así como personal de Protección Civil Estatal, quienes recibieron a la adolescente una vez que aterrizó la aeronave.

Posteriormente, la menor fue trasladada de inmediato al Hospital General de Chihuahua para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones que presentó.