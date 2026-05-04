Renuncia Héctor Yunes Landa al PRI tras 45 años de militancia en medio de críticas a Alejandro Moreno

Tras 45 años de militancia, el diputado local y exaspirante a la gubernatura Héctor Yunes Landa renunció al PRI en medio de críticas a la gestión de Alejandro Moreno al frente de la dirigencia nacional.
#Estatal El político veracruzano Héctor Yunes Landa anunció su renuncia irrevocable al Partido Revolucionario Institucional, poniendo fin a una militancia de 45 años dentro del partido político.https://t.co/VChl5KpanN pic.twitter.com/yM0Af4Bafj
— El Dictamen (@ElDictamen) May 3, 2026
El también dirigente de la asociación Alianza Generacional, confirmó que su renuncia, con carácter de irrevocable, la presentó desde la mañana del sábado 2 de abril.
A través de un video que difundió este domingo, el legislador local precisó que su renuncia no la hizo pública ayer por al aniversario luctuoso que el PRI ofreció al exgobernador Fidel Herrera Beltrán.
Yunes Landa, de quien extraoficialmente se rumora que formará parte de Movimiento Ciudadano, acusó que con Alejandro Moreno “el PRI en lugar de dirigente tiene dueño”.
En su crítica, Héctor Yunes recriminó que el PRI “está secuestrado por un personaje impresentable que busca prolongar su control por años”.
Asestó: “Alejandro Moreno no sólo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto y sin futuro”.
Yunes Landa dijo que el PRI “fue por décadas el mejor partido de México”, pero reprochó que con Morena “se encuentra extraviado en una ruta incierta que tristemente podría conducirlo a su extinción”.