Relajar medidas sanitarias pone en riesgo a la ganadería y a las familias chihuahuenses: Memo Ramírez

Suspender las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado en el Acuerdo 156/2024, representa bajar la guardia en este momento e implica un riesgo real para la ganadería, la economía y la seguridad alimentaria dentro del territorio estatal.

*”En Chihuahua no podemos permitirnos relajar los controles sanitarios. Hacerlo abriría la puerta a plagas como el gusano barrenador y pondría en riesgo el trabajo, el patrimonio y el futuro de miles de familias ganaderas”,afirmó.*

El legislador subrayó que el Acuerdo 156/2024 no es una medida arbitraria, sino una acción preventiva del Gobierno del Estado diseñada específicamente para proteger a las y los ganaderos chihuahuenses, preservar el estatus sanitario del estado y garantizar condiciones seguras para la movilización y exportación de ganado.

*”Estas medidas no están pensadas para perjudicar al productor; están pensadas para cuidarlo. Protegen la sanidad animal, la reputación ganadera de Chihuahua y la posibilidad de seguir compitiendo en mercados nacionales e internacionales”,* señaló.

Ramírez advierte que debilitar los controles sanitarios tendría consecuencias económicas inmediatas, al comprometer exportaciones, generar cierres de mercado y afectar cadenas productivas completas vinculadas al sector ganadero.

El legislador refiere que *”sanidad no es un trámite administrativo, es una política de protección económica y social. Defender estas medidas es defender al campo, al empleo y a la estabilidad de nuestro estado”*,enfatizó.

Finalmente, sostuvo que las decisiones en materia sanitaria deben evaluarse desde la realidad productiva de los estados y no únicamente desde el escritorio, y reiteró que Chihuahua tiene el derecho y la obligación de proteger a su sector ganadero.