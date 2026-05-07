Madre encuentra sin vida a su hijo de 22 años en vivienda de Los Olivos

Un joven de 22 años fue localizado sin vida al interior de su vivienda ubicada sobre la calle Olivar de Aragón, en la colonia Los Olivos, al norte de la ciudad.

De acuerdo con el reporte preliminar, fue la madre del joven quien realizó el hallazgo al encontrar a su hijo suspendido dentro del domicilio.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y acordonaron la escena para preservar evidencias, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.