“Regresamos a las aulas para reorganizarnos y volver con más fuerza”: CNTE hace oficial receso de huelga nacional

Ciudad de México. Al cumplir veinte días del estallamiento de su huelga nacional, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) declaró formalmente el receso de esta etapa de lucha, y aseguró que vuelven a las aulas para “reorganizarnos y volver con más fuerza”, pues insistieron en que no han renunciado en sus demandas de lucha centrales que incluyen la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y de la reforma educativa peñista.

En el mitin realizado frente a la sede nacional de la CNTE la maestra Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, señaló que si bien rodó el balón en esta justa mundialista “lo hizo con una herida y bañado en sangre”, en referencia a las protestas magisteriales y de diversos colectivos sociales como las madres buscadoras, entre otros.

En su declaración política los maestros exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum “retomar el diálogo con los maestros que quedan y detener toda campaña de hostigamiento y represión contra los docentes inconformes”.

Los dirigentes magisteriales Pedro Hernández de la sección 9, Isael González de la sección 7 de Chiapas; Eva Hinojosa de la sección 18 en Michoacán; Marcelino Rodarte de la sección 58 de Zacatecas y FIliberto Frausto Orozco de la sección 34 del mismo estado, condenaron los hechos de violencia contra educadores movilizados y dirigentes magisteriales y recordaron el caso del profesor Proceso Columbo González, quien perdió un ojo por una bala de goma el pasado 1 de junio durante las protestas ocurridas en las inmediaciones del Zócalo Capitalino, así como la agresión y el robo sufridos por la secretaria general de la sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces, y sus compañeros dirigentes en avenida del Imán.

“Demandamos al gobierno federal que se esclarezca los hechos y se sancione a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos”.

Minutos antes de las 11:30, la CNTE decretó el receso oficial de la huelga nacional mientras que profesores de diversos estados continuaban levantando sus campamentos para regresar a sus estados de origen.