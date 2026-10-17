Regresa la tradición vaquera: presentan el EXPOGAN Country Fest 2026 en Chihuahua

CHIHUAHUA, CHIH. — La cultura country y la tradición ganadera de la entidad volverán a fusionarse el próximo viernes 23 de octubre a partir de las 5:00 de la tarde con la realización del EXPOGAN Country Fest 2026, un evento 100% familiar diseñado para reunir a distintas generaciones en torno a la música, el baile y el folklore norteño.

El festival presentará una variada cartelera musical que abarca desde los ritmos tradicionales hasta el country pop, contando con la participación en vivo de exponentes como Luk Vegas, Álamo Country Band, Joz Caro, Emmanuel Núñez, Damián Valenzuela, Coyote Country Music y The Memphis Band. Además, la pista de baile albergará exhibiciones continuas a cargo de reconocidas agrupaciones regionales como All West Country Dance y Bee Golden de Ciudad Cuauhtémoc, Montana Cowgirls, Espuelas Doradas y Espuelitas Golden Young.

El ambiente de rodeo estará amenizado por el reconocido payaso de rodeo Jesús “Chuy” Bustamante, complementado con atracciones como el toro mecánico. Los organizadores informaron que el acceso al Country Fest no tendrá costo adicional, ya que estará incluido al adquirir el boleto de entrada general a la feria EXPOGAN 2026.