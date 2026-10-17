Tras anunciar que espera a su tercer hijo, Hilary Swank también cuestionó las críticas que reciben las mujeres que deciden ser madres a una edad más avanzada.

Hilary Swank vive una etapa de gran felicidad junto a su esposo, Philip Schneider, y sus gemelos, Aya y Ohm. Tras anunciar que espera a su tercer hijo a los 52 años, la actriz reapareció en Nueva York con su pancita de embarazo y aprovechó para hablar de los comentarios que ha recibido por convertirse nuevamente en mamá a esta edad.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F10%2F16%2Fhilary-swank-responde-a-las-criticas-por-ser-mama-a-los-52-anos&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf&loadStrategy=eager

Hilary Swank responde a las críticas por ser mamá a los 52 años

La protagonista de Million Dollar Baby fue fotografiada el 15 de octubre a su salida de los estudios donde grabó una entrevista para The Drew Barrymore Show. Con una sonrisa y un look casual, compuesto por jeans, un top blanco y un cárdigan tejido multicolor, dejó ver su avanzado embarazo, cuya noticia había compartido apenas un día antes.

Más allá de las imágenes de su pancita, Swank llamó la atención por su postura ante los comentarios que cuestionan su decisión de tener otro hijo después de los 50. En un adelanto de su conversación con Drew Barrymore, la actriz señaló que existe un doble rasero entre hombres y mujeres cuando se trata de convertirse en padres a una edad avanzada.

“Las mujeres reciben muchas críticas por tener hijos a una edad más avanzada, pero los hombres no, lo cual es interesante”, expresó la ganadora de dos premios Oscar.

Barrymore coincidió con ella y señaló que, mientras algunos hombres se convierten en padres incluso a los 80 años, las mujeres suelen enfrentarse a cuestionamientos por tomar una decisión similar más adelante en la vida. La entrevista completa está programada para emitirse el 20 de octubre.

La reflexión de Hilary Swank ante un comentario sobre su edad

Durante la charla, la actriz recordó una experiencia que tuvo con una mujer que cuestionó su decisión de ser madre a una edad más avanzada. La desconocida le dijo que era demasiado mayor y expresó su preocupación por la posibilidad de que sus hijos perdieran a su madre cuando todavía fueran jóvenes.

Swank explicó que, lejos de quedarse únicamente con la crítica, pudo comprender de dónde venía aquel comentario, pues ella también perdió a su padre, una de las personas más importantes de su vida, cuando era más joven.

“Prefiero haber nacido y haber tenido a esa persona que era mi favorita y vivir esa experiencia que no haberla vivido en absoluto”, reflexionó la actriz, al explicar por qué considera valioso el vínculo con un padre o una madre, independientemente del tiempo que puedan compartir.

Su respuesta puso el foco en una cuestión más profunda que su edad: la experiencia de la maternidad y la importancia de los vínculos familiares, incluso ante la incertidumbre que forma parte de la vida.