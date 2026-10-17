Veterinarios explican que los perros no sienten culpa cuando hacen travesuras, sino miedo ante el enojo de sus dueños

Sus gestos pueden confundirse con arrepentimiento, pero los especialistas recomiendan educarlos con paciencia y refuerzos positivos para evitar que asocien los regaños con el miedo.

Encontrar un mueble mordido, una bolsa rota o la basura esparcida por la casa puede provocar enojo, pero si un perro baja la cabeza, repliega las orejas o evita la mirada, no significa necesariamente que se arrepienta de lo que hizo. Estas señales pueden reflejar temor ante la reacción de la persona que lo cuida.

El veterinario Adrián Conde explicó que los perros no interpretan sus conductas con los mismos criterios morales que los seres humanos.

Por ello, recomendó educarlos con paciencia, indicaciones claras y refuerzos positivos, en lugar de recurrir a gritos o castigos que pueden generar miedo.

¿Por qué los perros parecen sentirse culpables?

Esta confusión es frecuente, especialmente durante los primeros meses de vida, cuando los cachorros exploran su entorno y todavía están aprendiendo las reglas del hogar. Al encontrar algún objeto dañado o un desorden, sus dueños pueden interpretar su postura como una señal de arrepentimiento.

Sin embargo, la expresión que parece culpa puede ser una respuesta al enojo de su dueño. Conde abordó esta creencia durante una entrevista en el pódcast Branni, donde explicó que los perros no experimentan la culpa del mismo modo que las personas.

“Los perros no saben que han hecho algo mal, sienten miedo cuando te enfadas”, afirmó el veterinario.

El especialista señaló que atribuir culpa a una mascota implica aplicar conceptos morales humanos a su comportamiento. “La culpa viene de una moral, y la moral humana no se aplica a los perros y gatos”, sostuvo.

En lugar de comprender que rompieron un objeto y que eso constituye una falta, los animales pueden reaccionar a señales como el tono de voz, los movimientos corporales y la actitud de sus dueños. De acuerdo con Conde, estas expresiones les permiten percibir el enojo y asociarlo con una situación amenazante.

Cómo educar a un perro sin provocarle miedo

Los gritos, las amenazas y los castigos pueden detener una conducta en el momento, pero eso no significa que el animal haya aprendido qué se espera de él.

Conde advirtió que los métodos basados en la intimidación pueden conseguir obediencia por temor, en lugar de ayudar a que el perro aprenda de manera positiva.

“El castigo y la imposición funcionan, pero funcionan por miedo”, señaló.

Como alternativa, el veterinario recomendó construir una relación basada en la confianza, la paciencia y la comprensión. Para facilitar el aprendizaje, es preferible dar indicaciones claras y premiar las conductas adecuadas, en lugar de reprender al perro por algo que ocurrió tiempo atrás.

También es importante observar su lenguaje corporal y atender sus necesidades. Estas acciones ayudan a mejorar la convivencia y a fortalecer el vínculo entre las mascotas y las personas que las cuidan.