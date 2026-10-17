Chihuahua le apuesta a la salud: René Chavira por inauguración de Ronten Torre A

•⁠ ⁠Espacio que contará con especialistas para atender la salud de las familias

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de octubre de 2026.- El alcalde René Chavira, acudió por invitación a la inauguración de Ronten Medical Torre A, mismo que atenderá la salud de las familias con doctores profesionales.

René Chavira, señaló que este logro es un trabajo conjunto, ya que gracias al trabajo del sector privado y del público de generar las condiciones para que más empresarios le apuesten por instalarse en Chihuahua, es que lo sueños se pueden cumplir.

“Entendemos que cada nuevas inversión significa empleos, crecimiento económico, y nuevas oportunidades para las familias chihuahuenses. Hoy, además, celebramos esta inversión destinada a un sector fundamental la salud. Detrás de cada consultorio hay un médico que busca desarrollar su profesión y detrás de cada médico hay familias que necesitan más opciones para cuidar su salud”, expresó René Chavira.

Finalmente, detalló que este es un gran logro para elevar la competitividad de la ciudad, y que para el próximo proyecto que es construir la Torre B de Ronten se cuenta con el apoyo del Gobierno Municipal para apostarle a la creación de empresas y de fortalecer el sector salud; “gracias por confiar en Chihuahua y por seguir apostando por el futuro de nuestra ciudad. Enhorabuena y muchas felicidades”, puntualizó.