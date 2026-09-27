Registran al menos 27 muertos tras dos tiroteos masivos en distintos municipios de Sudáfrica

En un bar, ocho sospechosos armados con fusiles AK-47 y pistolas abrieron fuego contra los clientes en el primero de dos tiroteos masivos en poblaciones de Sudáfrica registrados con unas pocas horas de diferencia y que dejaron al menos 27 muertos, informó la policía el domingo.

La primera masacre ocurrió la noche del sábado cerca de Johannesburgo. La segunda ocurrió en las primeras horas del domingo cerca de Ciudad del Cabo. No se habían realizado arrestos por los dos tiroteos, que ocurrieron apenas cinco días después de que otro tiroteo masivo en una población cerca de la ciudad de Durban dejara al menos 11 muertos.

La policía de Sudáfrica indicó que 17 personas murieron la noche del sábado cuando ocho sospechosos armados con fusiles AK-47 y pistolas abrieron fuego en un bar de la población de Wedela, al suroeste de Johannesburgo, alrededor de las 9:30 de la noche.

Los sospechosos dispararon contra los clientes fuera del bar y luego entraron para continuar la matanza. Las víctimas incluyeron a 13 hombres y cuatro mujeres. Al menos otras 15 personas sufrieron heridas de bala en ese ataque, indicó la policía, que dijo que los hombres armados registraron a algunos de los clientes y les quitaron sus celulares antes de escapar en dos vehículos.

En un comunicado aparte, la policía señaló que alrededor de cuatro horas después, 10 personas murieron y 11 resultaron heridas en un tiroteo masivo después de la 1 de la madrugada del domingo en una tienda en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo, alrededor de la 1 de la madrugada del domingo. La policía dijo que también buscaba a varios sospechosos en ese caso, aunque no dio un número exacto.

El martes por la noche murieron 11 personas, entre ellas una mujer embarazada, en un ataque perpetrado por varios hombres armados en una fiesta en una casa en la población de KwaMakhutha al sur de Durban. La policía no ha informado de arrestos.

Sudáfrica ha luchado durante años con altos índices de violencia, pero la serie de tiroteos masivos de esta semana fue impactante incluso para un país acostumbrado a una de las tasas de delincuencia violenta más altas del mundo.

La alta tasa de asesinatos es un problema persistente para la economía más avanzada de África, pero el fenómeno de los tiroteos masivos se está volviendo más común, según expertos, y los asesinatos recientes a menudo son perpetrados por varios hombres armados.

Los homicidios afectan principalmente a las comunidades más pobres de Sudáfrica y la policía ha vinculado algunos a bandas criminales.

Otros tiroteos masivos recientes incluyen uno en junio en un barrio pobre de Johannesburgo que dejó 12 muertos, y dos en el espacio de dos semanas en diciembre que dejaron un total de 21 muertos.

El problema de delincuencia violenta de Sudáfrica llevó al presidente Cyril Ramaphosa a desplegar soldados en las calles en marzo en una operación de un año para combatir el crimen en algunas de las zonas más afectadas del país. El despliegue incluyó zonas de alta criminalidad alrededor de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, así como otras áreas.

Al anunciar el despliegue, Ramaphosa dijo que el crimen de bandas organizadas era la mayor amenaza para la democracia y el desarrollo económico de Sudáfrica. Algunos críticos consideraron el uso de soldados en las calles como una admisión de que la policía estaba fallando.

Hubo 5 mil 427 homicidios en Sudáfrica en el último período de tres meses entre abril y junio, a un promedio de casi 60 homicidios al día, según estadísticas oficiales de la policía.

Los tiroteos son la forma más común de homicidio en Sudáfrica y la policía y expertos en delincuencia han dicho durante mucho tiempo que uno de los mayores problemas es un alto número de armas de fuego ilegales en circulación.