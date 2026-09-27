Fuerza Aérea pone en alerta roja el centro de Baja California Sur por huracán Polo

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), emitió un pronóstico sobre el huracán Polo para contribuir a la protección de la población ante su avance hacia Baja California Sur y Sonora.

A las 09:00 horas de este domingo, Polo se mantenía como huracán categoría 3, a 450 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y 420 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Presentaba vientos máximos sostenidos de 203 kilómetros por hora, rachas de hasta 250 y avanzaba hacia el nor-noroeste a 18 kilómetros por hora.

La FAM mantuvo en rojo (alerta máxima o de impacto) la porción central de Baja California Sur, y en color naranja (alerta alta o de preparación) el sur de Sonora. La trayectoria proyectada prevé que el ciclón ingrese a la península como huracán categoría 2 durante el 28 de septiembre y posteriormente avance hacia el golfo de California.

Las autoridades recomendaron identificar refugios y rutas de evacuación, asegurar puertas, ventanas y techos; así como preparar una mochila de emergencia y atender las indicaciones de Protección Civil. Durante el paso del sistema se deberá evitar salir, transitar por zonas inundadas o acercarse a playas, malecones y muelles; aparte de suspender actividades marítimas y pesqueras.