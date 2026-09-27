Brinda Municipio más de 940 servicios gratuitos para perros y gatos en Vistas Cerro Grande

Con una importante participación de familias de Vistas Cerro Grande y colonias cercanas, el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, brindó 946 servicios gratuitos durante la jornada realizada este sábado en el CEDEFAM de este sector.

Desde temprana hora, vecinas y vecinos acudieron con sus perros y gatos para aprovechar los servicios preventivos.

La respuesta de la comunidad permitió atender a cientos de animalitos y acercar a las familias atención que contribuye a mantenerlos sanos y protegidos.

Como resultado, se realizaron 218 registros municipales de animales de compañía, se aplicaron 205 vacunas antirrábicas y 163 vacunas quíntuples, además de 200 desparasitaciones internas y 160 externas. También se entregaron 150 plantas nativas a las familias asistentes.

Por instrucciones del alcalde Marco Bonilla, el Gobierno Municipal mantiene estas jornadas en distintos sectores de Chihuahua capital, con el propósito de acercar servicios gratuitos de protección animal y apoyar la economía de las familias.

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal continuará con estas acciones en más colonias de la ciudad e invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales para conocer las próximas jornadas.