Detienen a ocho personas tras operativo permanecen ante un juez de control; son acusados por homicidios

Un grupo de personas detenidas en flagrancia permanece este domingo en audiencia de control ante un juez del Distrito Judicial Morelos, luego de un operativo realizado en la ciudad de Chihuahua.

La audiencia es encabezada por la Lic. Bertha Palmira González González, jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, quien determinará la situación jurídica de los imputados conforme al desarrollo de la audiencia.

Entre los detenidos se encuentran Anthony Agustín I. H., de 29 años; Jorge Luis R. A., de 43; José Eduardo S. L., de 23; Jaime Daniel H. R., de 20; David Alejandro M. P., de 28; Ángel Ulises S. R., de 22; y David Leonardo A. H., de 27 años, así como Valery Dennis V. C de 26 años de edad.

De acuerdo con la información proporcionada, a los detenidos se les atribuyen inicialmente los delitos de homicidio calificado, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes, robo de vehículo y narcomenudeo.

Las personas permanecen a disposición de la autoridad judicial, y será durante el desarrollo de la audiencia cuando se determine su situación jurídica.

Cabe señalar que la información corresponde a imputaciones iniciales y será la autoridad judicial la que determine, conforme al debido proceso, la responsabilidad jurídica de cada persona.