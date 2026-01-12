Regina Martínez y Allan Corona emocionados porque deportes de invierno ganan terreno

Ciudad de México. Regina Martínez y Allan Corona comparten algo más que su pasión por el esquí. Además de formar parte de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno, los deportistas coinciden en que su disciplina pasa por un momento histórico.

“Los invito a creer en lo imposible. Esta mañana tuvimos el abanderamiento con la Presidenta y fue un momento especial que nos llenó de energía y optimismo. Los deportes de invierno en nuestro país van ganando terreno”, comentó conmovida Martínez, quién se convirtió en la primera esquiadora de fondo mexicana en clasificar a una justa invernal.

A menos de un mes de abrir el telón de la competencia que se llevará a cabo en Milano-Cortina, Regina y Allan no se aventuran a pronosticar un resultado pero si se comprometen a ofrecer su mejor versión.

“No sé en qué lugar voy a quedar pero sí quiero lograr los mejores 10 kilómetros de mi carrera. Estoy consciente de que me enfrentaré a los mejores del mundo pero yo también tengo el nivel para estar a su altura”, compartió Corona, quién reside en Noruega.

Aunque han tenido que remar contra corriente buena parte de su carrera, los deportistas aseguran que el apoyo económico ha mejorado.

“Tanto el Comité Olímpico Mexicano como la Conade y algunos patrocinadores, han estado pendientes de nuestras necesidades rumbo a los Juegos.

La comunicación ha sido muy buena y esperemos que así se mantenga”.

La delegación mexicana que participará en los Juegos invernales en Milano-Cortina está integrada por cuatro atletas y podría sumar un representante más en esquí alpino. Las plazas serán dadas a conocer el próximo 18 de este mes.