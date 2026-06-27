Cumplimenta AEI orden de cateo y detienen a seis personas en posesión de armas de fuego

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quienes se identificaron como Alejandro S. D., de 46 años, Adriana V. C., de 47 años, Natalia S. V., de 26 años, Ricardo G. V., de 30 años, Marisela G. C., de 34 años y Patricia F. F., de 43 años de edad, por posesión ilegal de armas de fuego, en Ciudad Juárez.

La detención de las citadas personas se llevó a cabo durante el cumplimiento de una orden de cateo en un domicilio de la calle Vía Idento, del fraccionamiento Altaria VI etapa, operativo en el que se contó con la colaboración de elementos del Ejército Mexicano.

En el lugar se aseguró:

Arma de fuego tipo pistola, con cargador abastecido con 14 cartuchos útiles.

Arma de fuego tipo pistola, con cargador de plástico abastecido con seis cartuchos útiles calibre 9mm.

Dos cajas que en su interior contienen 107 cartuchos útiles con la leyenda 380 automático.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, para las indagatorias correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).