Refuerza IMSS Chihuahua jornadas de vacunación invernal en espacios públicos y privados

• Se cuenta con puestos permanentes de vacunación en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

• Las acciones están dirigidas a población de todas las edades e incluyen servicios de prevención y detección oportuna de enfermedades crónicas.

Como parte de las Jornadas de Intensificación de Vacunación en esta temporada invernal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó brigadas especiales para acercar la aplicación de vacunas a la población más vulnerable, con el objetivo de inmunizarla contra la Influenza, la COVID-19 y otras enfermedades.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor Héctor Manuel Payán Valdez,

informó que el Instituto cuenta con puestos permanentes de vacunación en sus unidades médicas, además despliega brigadas en sitios estratégicos de alta afluencia, como: escuelas, centros comerciales, maquiladoras y diversas empresas, a fin de facilitar el acceso a los biológicos para las personas que cumplen con los criterios de vacunación.

Como ejemplo de estas acciones, este miércoles se envió una brigada de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 34, a las instalaciones de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ), donde se aplicaron vacunas a socios y familiares.

Payán Valdez explicó que durante esta campaña el IMSS se apoya en el personal de enfermería de las UMF que labora en los módulos PrevenIMSS, quienes cuentan con amplia experiencia tanto en la aplicación de vacunas como en la detección oportuna de enfermedades crónicas.

Indicó que, de manera complementaria, se brinda un chequeo preventivo integral PrevenIMSS, que incluye la medición de glucosa para la detección de diabetes, así como la toma de la presión arterial para identificar casos de hipertensión, lo que permite detectar oportunamente enfermedades crónico-degenerativas.

El especialista destacó que las jornadas de vacunación están dirigidas a personas de todas las edades, desde niñas y niños a partir de los seis meses hasta adultos mayores, sin distinción. Se aplican diversas vacunas, entre ellas Influenza, COVID-19, Tétanos y Neumococo, de acuerdo con la edad y condición de cada persona.

Subrayó la importancia de acudir durante el periodo de la campaña, ya que la vacunación permite prevenir y reducir la incidencia de casos graves y complicaciones asociadas a estas enfermedades, especialmente en los grupos más susceptibles.

Por ello, invitó a la población en general a acudir a la UMF más cercana, preferentemente con su Cartilla Nacional de Salud, para recibir las vacunas correspondientes y registrar las dosis aplicadas.

“El llamado es a que acudan lo más pronto posible y así se mantengan protegidos contra estas enfermedades. No importa si son o no derechohabientes; todas las personas serán vacunadas en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a viernes”, destacó.

El Instituto Mexicano del Seguro Social hace hincapié en que es fundamental que toda la población se realice al menos una vez al año un chequeo preventivo, como parte del cuidado integral de la salud.