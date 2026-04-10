Refuerza Gilberto Loya colaboración con plataformas digitales de transporte para mejorar la seguridad

También se llevó a cabo un recorrido por la Torre Centinela, la cual dentro de poco iniciará labores.

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, sostuvo una reunión con representantes de la Organización de Trabajadoras y Trabajadores de Plataformas Digitales en México, con el objetivo de analizar áreas de oportunidad y fortalecer la colaboración en materia de seguridad para el sector de transporte por aplicación.

La sesión se llevó a cabo este 10 de abril en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez, donde los representantes de la organización manifestaron su interés en ampliar los alcances tecnológicos del sistema Centinela, con el fin de mejorar la cobertura de seguridad en las plataformas digitales y brindar un servicio más seguro a la ciudadanía. Además, los representantes acudieron a un recorrido guiado por las instalaciones de la torre.

Durante el encuentro también estuvieron presentes el subsecretario de Centinela, Adrián Lui; el director del C7 en el estado, Jorge Muro; así como personal especializado de la SSPE en materia de alta tecnológica.

Como resultado de la reunión, se acordó trabajar en la implementación de un programa integral que permita el monitoreo permanente de los vehículos de plataforma, así como el seguimiento y la videovigilancia especializada, con el objetivo de garantizar traslados seguros para las y los usuarios.

Cabe destacar que esta organización colabora actualmente con plataformas como Uber y Didi, por lo que la coordinación con la SSPE representa una oportunidad para fortalecer la seguridad en este tipo de servicios.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de impulsar soluciones tecnológicas bajo el liderazgo de Gilberto Loya, para proteger a la ciudadanía y fortalecer la seguridad en el estado, porque con seguridad damos resultados.