Refuerza DSPM vigilancia con 600 elementos por el Grito de Independencia

Con un despliegue de alrededor de 600 elementos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal refuerza la vigilancia en la capital con motivo de las celebraciones por el Grito de Independencia.

Julio Salas, jefe de la DSPM, detalló que en el primer cuadro de la ciudad se encuentran asignados 137 elementos de seguridad y 25 bomberos para resguardar directamente la zona donde se desarrollan las actividades patrias. Asimismo 6 ejemplares caninos únicamente de la DSPM.



El operativo también contempla personal que permanece en el Centro de Mando, unidades que realizan recorridos de vigilancia y agentes instalados en los filtros de seguridad, con lo que se busca mantener una cobertura amplia en los sectores de mayor concentración.

Salas explicó que el despliegue permite atender de manera coordinada cualquier situación que pudiera presentarse durante las festividades y mantener condiciones de seguridad para las familias que acuden al Centro de la ciudad.

La DSPM mantiene el llamado a la ciudadanía para disfrutar de las actividades con responsabilidad, atender las indicaciones de los agentes y mantener especial vigilancia sobre los menores de edad ante la concentración de personas.