Estos son los objetos que no puedes ingresar a la fiesta mexicana en la Plaza del Ángel

Con cuatro filtros de seguridad instalados en los accesos al primer cuadro de la ciudad, autoridades mantienen el operativo para garantizar la seguridad de las personas que acuden a la celebración del Grito de Independencia en la Plaza del Ángel.

Entre los artículos que están prohibidos para ingresar se encuentran encendedores y cerillos, fuegos artificiales, bebidas alcohólicas, armas de fuego, armas blancas, marcadores, pinturas en spray, láseres o apuntadores láser y vapeadores.

Las autoridades exhortaron a los asistentes a evitar llevar este tipo de objetos para agilizar el ingreso por los filtros de seguridad y prevenir cualquier incidente durante la celebración patria.

Para este operativo, en el primer cuadro de la ciudad se cuenta con la presencia de alrededor de 500 policías municipales y 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además de nueve binomios de la Policía Estatal y seis de la Policía Municipal.

Hasta el momento, el operativo se reporta sin novedad, mientras que los servicios de atención prehospitalaria permanecen preparados con 30 ambulancias para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la noche.