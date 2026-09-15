Narce Dalia abre la fiesta mexicana previo al Grito de Independencia en la Plaza del Ángel

Con música ranchera y ambiente festivo arrancaron en la Plaza del Ángel las celebraciones patrias previo al Grito de Independencia, con una cartelera artística que reúne durante la tarde y noche a exponentes de distintos géneros musicales.

La encargada de abrir la fiesta mexicana fue la cantante ranchera Narce Dalia, quien subió al escenario a las 17:10 horas para poner el toque tradicional a la celebración y comenzar con la música el programa preparado para esta noche.

Posteriormente, el programa contempla la presentación de Grupo La Etiqueta a las 17:55 horas, seguido de Charly Díaz y su Rebelión Norteña a las 18:20 horas. A las 19:05 horas se tiene previsto el Concierto Sinfónico del Despecho.

La jornada continuará a las 20:55 horas con Alejandro Ruiz y, a las 21:20 horas, llegará el turno de Joss Favela, previo al momento central de la noche: el protocolo del Grito de Independencia, programado para las 22:55 horas.

Tras el tradicional grito se contempla un espectáculo de pirotecnia a las 23:10 horas, mientras que el cierre de la celebración estará a cargo de Ramón Ayala, quien subirá al escenario a las 23:40 horas para poner el broche musical a la fiesta patria.