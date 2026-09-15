Advierte DSPM por extravío de menores durante fiestas patrias; pide no perderlos de vista

Ante la concentración de familias que se espera durante las celebraciones de las fiestas patrias en la capital, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, recomendó a padres de familia extremar precauciones para evitar el extravío de niños y niñas.

Salas señaló que, durante este tipo de eventos masivos, la principal incidencia que se prevé no son los robos, sino menores que pueden separarse de sus familiares por descuido, por lo que pidió a los padres mantenerse atentos en todo momento.

Como medida preventiva, sugirió que los menores porten en su ropa su nombre y un número telefónico de contacto, de manera que puedan ser identificados y sus familiares localizados rápidamente en caso de que lleguen a separarse.

Asimismo, recomendó establecer desde casa un punto de reunión y un teléfono de contacto en caso de que algún integrante de la familia se extravíe durante las celebraciones. También pidió identificar previamente las salidas de los lugares donde se concentre la población y evitar empujones o conductas que puedan poner en riesgo a los menores.

“No pierdas de vista a tus hijos”, enfatizó el jefe policiaco, quien finalmente exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de emergencia al 911 y mantener especial vigilancia sobre los niños y niñas durante las festividades.