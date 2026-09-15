Fortalece Chihuahua sanciones por retención y manejo irregular de cadáveres: Rosana Díaz

La diputada Rosana Díaz Reyes destacó el fortalecimiento de la legislación estatal para proteger la dignidad de las personas fallecidas y brindar certeza a sus familias ante la retención o manejo irregular de cadáveres.

Díaz Reyes recordó que el 3 de octubre de 2023 presentó una iniciativa para reformar el artículo 322 del Código Penal, con el objetivo de sancionar la retención o negativa de entrega de un cadáver por adeudos hospitalarios o sin justificación legal.

Con las nuevas disposiciones, impedir la entrega de un cuerpo bajo el argumento de adeudos podrá sancionarse con destitución e inhabilitación de seis meses a dos años o multa de 500 a 2 mil UMA.

Además, dejar de inhumar o incinerar un cadáver podrá alcanzar una pena de seis meses a tres años de prisión. Cuando se trate de dos o más cuerpos, la persona jurídica responsable podrá enfrentar la suspensión de actividades de seis meses a dos años.

La legislación también fortalece la vigilancia de funerarias y crematorios mediante registros digitales de identificación, datos biométricos vinculados al Sistema Nacional de Búsqueda y revisiones mensuales.

“Desde 2023 señalamos que ninguna familia debe enfrentar la retención del cuerpo de un ser querido por una deuda. La dignidad humana debe protegerse también después de la muerte y hoy contamos con mayores herramientas legales para hacerlo”, afirmó Rosana Díaz.

La legisladora señaló que las reformas representan un cambio importante frente a la regulación anterior, al incorporar sanciones penales, mayor supervisión y mecanismos de identificación y trazabilidad de los cuerpos.