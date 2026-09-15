Más de 150 ambulantes; 30 inspectores para vigilar fiestas patrias en el Centro de Chihuahua

El Gobierno Municipal de Chihuahua ha implementado un operativo especial durante las fiestas patrias de 2026, con el objetivo de garantizar el orden y el desarrollo seguro de las actividades comerciales y celebraciones en el primer cuadro de la ciudad.

El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, informó que el dispositivo contempla una coordinación interinstitucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de las Fuerzas Estatales, Subsecretaría de Movilidad, Dirección de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil estatal y municipal, así como el Heroico Cuerpo de Bomberos.

En materia de comercio ambulante, detalló que se tiene contemplada la autorización de 50 permisos en el perímetro alrededor del Palacio de Gobierno, 90 en la calle Libertad y 32 en la calle Victoria, con el propósito de mantener controlada la instalación de comerciantes durante las festividades.

Oliva señaló que serán 30 inspectores de la Subdirección de Gobernación los que participarán en la supervisión de campo, tanto en los filtros de seguridad como mediante recorridos por las zonas de mayor concentración.

Los inspectores verificarán que los comerciantes cuenten con los permisos correspondientes, cumplan con las medidas de seguridad establecidas y evitarán la instalación de vendedores que no hayan sido autorizados.

El funcionario destacó que el objetivo es que las fiestas patrias se desarrollen con orden, seguridad y sin afectaciones para quienes acudan al primer cuadro de la ciudad a participar en las celebraciones.