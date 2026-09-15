Verifican Policía Municipal y otras corporaciones la seguridad en el Centro por Festejos Patrios

•⁠ ⁠Recorrieron la Plaza del Ángel y zonas aledañas para que las familias disfruten de forma segura

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de septiembre de 2026.- El Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con autoridades que integran la Mesa de Seguridad, recorrieron la Plaza del Ángel y zonas aledañas en el Centro Histórico, para verificar los filtros y el operativo de seguridad que se implementa en este momento previo a los festejos por el Día de la Independencia.

Hoy por la tarde, el Centro Histórico se llenará de miles de chihuahuenses quienes celebrarán el tradicional Grito de Independencia, por lo cual fue necesario un operativo conjunto que permita mantener segura la zona para que las familias disfruten del evento y los espectáculos musicales con toda tranquilidad.

Durante el recorrido se revisaron puntos estratégicos y las labores preventivas que realizan las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno, además de reforzar los mecanismos de colaboración para atender de manera conjunta las necesidades en materia de seguridad.

Estas acciones permiten mantener presencia coordinada, compartir información y fortalecer las estrategias de prevención y vigilancia en beneficio de las familias.

Por otro lado, la Policía Municipal reitera las recomendaciones que son:

•⁠ ⁠No llevar armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, pirotecnia ni artículos que representen un riesgo.

•⁠ ⁠Mantener siempre bajo supervisión a niñas y niños y establecer un punto de reunión en caso de separación.

•⁠ ⁠Procurar que los menores porten un número telefónico de contacto.

•⁠ ⁠Respetar filtros, zonas delimitadas e indicaciones de policías y bomberos.

•⁠ ⁠Reportar cualquier situación u objeto sospechoso sin manipularlo.

•⁠ ⁠Ante una emergencia, acercarse al personal desplegado o llamar al 9-1-1.

La DSPM continuará trabajando de manera conjunta con las instituciones que forman parte de la Mesa de Seguridad para fortalecer las acciones operativas y preventivas en Chihuahua Capital.