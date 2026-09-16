Despliega SSPE operativo interinstitucional con mil 142 elementos para seguridad del Grito de Independencia

Con un estado de fuerza de mil 142 elementos de las distintas corporaciones de seguridad y atención a emergencias, se implementará el operativo especial para garantizar la seguridad de las familias que acudirán a los festejos por el Grito de Independencia en el primer cuadrante de la ciudad.

El dispositivo contempla la participación coordinada de corporaciones municipales, estatales y federales, entre ellas la Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además de instituciones de atención médica y de emergencias.

Como parte de la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, se contará con 218 paramédicos, pertenecientes a instituciones particulares, Cruz Roja y Servicios de Salud del Estado, quienes dispondrán de 42 ambulancias para brindar atención a las personas asistentes.

El operativo también contempla la participación de elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal y Policía Estatal, quienes permanecerán desplegados en puntos estratégicos para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la celebración.

De manera preventiva, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF contará con personal en tres puntos de atención: Edificio Reforma, Casa Chihuahua y el edificio del Registro Civil.

Estos espacios estarán destinados a brindar apoyo a niñas y niños que pudieran extraviarse durante la concentración, así como para atender cualquier otra situación relacionada con la protección de menores que requiera intervención de las autoridades.

Como parte de las medidas de seguridad, fueron instalados filtros de revisión en los accesos, equipados con detectores de metales, con el objetivo de evitar el ingreso de artículos que representen algún riesgo para las personas asistentes.

Entre los objetos cuyo ingreso estará restringido se encuentran objetos punzocortantes, envases de vidrio, objetos iniciadores de fuego, cadenas, sombrillas y mascotas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado exhorta a quienes acudan a los festejos a colaborar con el personal operativo, atender las indicaciones de las autoridades y respetar los filtros de seguridad, a fin de contribuir a que la celebración transcurra en condiciones de orden y seguridad para todas las familias.