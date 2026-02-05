Red Universitaria Chihuahua Green instala mesas de trabajo para proyectos sostenibles

• Crearán estrategias para impulsar proyectos de biogás, hidrógeno verde, energía eólica, electromovilidad, talento universitario y la cooperación internacional.

Chihuahua, Chih. a 05 de febrero de 2026.- En un esfuerzo histórico liderado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE), en colaboración con la Unión Europea, y la articulación y expertiz de Chihuahua Green para unir la educación con soluciones reales a las necesidades de la industria, el gobierno y la sociedad, se llevó a cabo la instalación formal de las mesas de trabajo de la Red Universitaria Chihuahua Green.

El evento, realizado en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), marca el inicio de una nueva etapa en la que las escuelas dejarán de trabajar de forma aislada para colaborar en beneficio del desarrollo económico, social y medioambiental del estado. Esto luego de la pasada reunión técnica del 13 de enero, en donde se estableció la urgencia de habilitar proyectos financiables, medibles y verificables, integrando talento universitario, rigor técnico y cooperación internacional.

Las seis mesas de trabajo instaladas que funcionarán como el motor de acción de la red se enfocarán en temas clave para el futuro de la región, tales como biogás, hidrógeno verde, energía eólica, electromovilidad y cooperación internacional. Además, se creó una mesa dedicada exclusivamente al talento universitario para asegurar que las nuevas generaciones tengan un rol protagónico en la construcción de soluciones.

La finalidad de estas mesas es clara y práctica: que el conocimiento generado en las aulas se convierta en proyectos útiles, es decir, que las ideas y la investigación no se queden solo en teoría, sino que tengan una salida directa y tangible para mejorar el sector productivo y el bienestar de los chihuahuenses.

Al respecto, Víctor Gómez Céspedes, líder de Chihuahua Green, destacó que esta iniciativa representa un cambio radical en la forma de trabajar. “Hoy dejamos la teoría de lado para pasar a la práctica. Esta red es el motor que le falta a Chihuahua para acelerar hacia un futuro sostenible. La verdadera innovación ocurre cuando la academia, el gobierno y los empresarios se sientan en la misma mesa a resolver problemas reales. Estamos rompiendo barreras para que el conocimiento no se quede en un documento, sino que se convierta en una cadena de conocimiento y aportaciones que generen bienestar para la sociedad en su conjunto”, afirmó.

El éxito de esta iniciativa, dijo, depende de la participación de las instituciones educativas más importantes del estado. Por ello, cada mesa será integrada por expertos, profesores y técnicos especializados designados por las casas de estudio fundadoras.

Gómez Céspedes reconoció a las instituciones que decidieron ser parte de esta innovadora experiencia: ITESM Campus Chihuahua, Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH), Universidad Tecnológica de Camargo (UTCAM), Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Instituto Tecnológico de Chihuahua (ITCH), Instituto Tecnológico de Delicias, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), Universidad del Valle de México (UVM), Universidad La Salle Chihuahua (ULSA), el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) y SUNHYDROGREEN.

Finalmente dijo que la Red Universitaria Chihuahua Green y sus mesas de trabajo buscan colocar al estado de Chihuahua como líder en la articulación de esfuerzos de los diferentes segmentos de la sociedad para generar y validar proyectos que trasciendan hacia el éxito en sostenibilidad.