“Red hídrica de Chihuahua es la mejor del país, 70% de inversión está en Chihuahua y Juárez”: JCAS

“El sistema hídrico de Chihuahua es el mejor del país”, así lo señaló el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCMAS) Mario Mata Carrazco, señalando que hay cosas por hacer y se ha dado una gran inversión en los últimos 4 años.

En este sentido destacó que es necesario el agua, electricidad, desarrollo industrial y mano de obra, actualmente se han dado proyectos tan solo Juárez y Chihuahua llevan el 70% de inversión anual, el resto de municipios inversiones pequeñas.

“Juárez lleva por mucho más inversiones que Chihuahua, los proyectos son las presas principalmente seguido por colectores”, comentó.

Señaló que existen 32 juntas municipales de agua y 35 municipios más pequeños en los que se encarga gobiernos municipales.



Se proyecta que concluya el año con una inversión de 9 mil millones de pesos, asimismo reconoce el apoyo de la federación en este tema hídrico.