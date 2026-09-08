“Si critican es que algo les pica”, dice Medina por dichos de morenistas respecto a posible alianza PRI-PAN

Ante las críticas de la senadora con licencia Andrea Chávez por una posible alianza entre el PRI y el PAN para los comicios del 2027, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, Arturo Medina, afirmó que “si critica, algo le pica”.

Medina Aguirre añadió que “ya sienten pasos en la azotea y saben que a Chihuahua no van a poder entrar. La crítica muchas veces hay que entenderla y hay que escucharla de quien viene”.

“Una persona relacionada con La Barredora, con su padrino político Adán Augusto López, también con Javier Corral, que desfalcó y dejó el estado de Chihuahua temblando”, argumentó el coordinador priista.

Asimismo, Arturo Medina explicó que “ya están temblando y tienen horror a nuestro partido y a la alianza que se viene fortaleciendo con la reunión que ya que tuvo nuestro presidente Alex Domínguez con la presidenta de Acción Nacional, Daniela Álvarez”.