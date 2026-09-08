Se reúne CMIC con JMAS; revisan proyectos y avances

Esta mañana el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola recibió en la casa de los constructores al director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCMAS) Mario Mata esto con el fin de saber avances de proyectos y mejoras en el tema del agua.

Con una gran afluencia de constructores en el tema hídrico se dieron cita en CMIC desde las 8 de la mañana.

En su intervención el líder de los constructores agradeció a la dependencia la apertura y apoyo a la obra hídrica, así como mantener el diálogo para futuros proyectos.