CMIC señala a JCAS disminución de licitaciones hídricas a constructoras locales

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño hizo un señalamiento contundente al director general de la Junta Central de Agua un Saneamiento (JCMAS) Mario Mata, el poner de prioridad a las empresas agremiados a CMIC en proyectos hídricos ya que este año son pocas las que han sido ganadoras de licitaciones.

En este sentido el líder de los constructores mencionó que de un 70% de proyectos otorgados a constructores de CMIC este año sólo se ha llegado a un 35%, lo que preocupa al sector.

“Esta reunión es para también tener información al respecto de este tema pues son pocas las empresas que hoy tienen proyectos”, comentó.

Cabe destacar que CMIC pide piso parejo para las empresas que cumplen con las especificaciones y formalidad para impulsar la economía de la ciudad.