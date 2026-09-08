Asume Arturo Medina presidencia de la JUCOPO: “seré institucional”

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina, tomó protesta como nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, durante el periodo que corresponderá al tercer año de ejercicio constitucional.

Con seis votos a favor y cero en contra, Medina Aguirre fue electo como presidente de la JUCOPO, luego de que durante el segundo año de ejercicio constitucional estuviera a cargo del coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada.

“Es un reto muy importante que asumimos con mucha responsabilidad y, sobre todo, que viene en el año electoral donde debemos tener mucho diálogo, mucha cordialidad y, sobre todo, mucha coordinación”, declaró Medina Aguirre previo a asumir la presidencia de la JUCOPO.

El diputado Arturo Medina agregó que “siempre tiene que haber institucionalidad, mucho diálogo, mucho consenso y, sobre todo que de todas las fuerzas políticas debemos tener apertura al diálogo”.

Además, las y los legisladores reconocieron la labor del diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, quien termina su presidencia frente a la JUCOPO en el segundo año de ejercicio constitucional, gestión que señalaron se llevó a cabo con acuerdos, transparencia y apertura para el diálogo; se le deseó también, el mejor de los éxitos en el último año de trabajos.

Cabe mencionar que dentro de esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las y los diputados: Arturo Medina, Coordinador del GPPRI; Guillermo Ramírez, Subcoordinador del GPPRI; Alfredo Chávez, Coordinador del GPPAN; Saúl Mireles, Subcoordinador del GPPAN; Cuauhtémoc Estrada, Coordinador del GPPMORENA; Magdalena Rentería, Subcoordinadora del GPPMORENA; Francisco Sánchez, Coordinador del GPPMC; Alma Portillo, Subcoordinadora del GPPMC; Octavio Borunda, representante del Verde; Irlanda Márquez, representante del PT y América Aguilar, representante del PT.