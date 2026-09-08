Llama Medina a privilegiar el consenso y la pluralidad al asumir presidencia de la JUCOPO

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, responsabilidad que desempeñará durante el último año del actual ejercicio legislativo, en una etapa marcada por importantes retos para el Poder Legislativo y por el próximo proceso electoral.

Al tomar protesta al frente de este órgano de gobierno del Congreso, Medina planteó como principales objetivos privilegiar el consenso, proteger la pluralidad y fortalecer el diálogo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

El coordinador parlamentario del PRI destacó que el último año de la actual Legislatura representa una oportunidad para avanzar en los temas que demanda Chihuahua, por lo que consideró fundamental construir acuerdos a partir de las coincidencias y mantener una relación de respeto entre las diferentes expresiones políticas.

Medina señaló que el contexto electoral que se vivirá durante este periodo hace todavía más importante preservar un clima de cordialidad y diálogo al interior del Congreso, de manera que las diferencias propias de la competencia política no obstaculicen el trabajo legislativo.

En ese sentido, afirmó que la JUCOPO debe ser un espacio para el entendimiento y la construcción de acuerdos, y no permitir que los temas electorales conviertan al Congreso del Estado en un “ring” entre las distintas fuerzas políticas.

“Consenso y pluralidad”, reiteró Medina, al señalar que ambos principios serán fundamentales durante su gestión al frente de la Junta de Coordinación Política, con la intención de que el Congreso mantenga su capacidad de diálogo y pueda cumplir con su responsabilidad frente a las y los chihuahuenses.

Finalmente, destacó que el último año legislativo debe estar caracterizado por la responsabilidad, el respeto institucional y la búsqueda de acuerdos, anteponiendo el interés de Chihuahua a cualquier diferencia partidista o coyuntura electoral.