Saldremos unidos en proceso interno de Morena, asegura Cruz Pérez Cuéllar

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación señaló que quienes participan en el proceso interno están haciendo su trabajo con responsabilidad y cuentan con agendas propias, pero tienen claro que existe un objetivo común. “Hay entusiasmo y pasión de todos los aspirantes, hay respeto entre nosotros”, afirmó.

Pérez Cuéllar destacó que la dirigencia nacional de Morena conoce la fortaleza que tiene Chihuahua y el trabajo que se ha venido realizando en el estado. “Saben que Chihuahua es de los mejores, que aquí hay equipo de trabajo, ganas, pasión y las mejores agendas”, sostuvo.

Ante las versiones que pretenden presentar un escenario de confrontación, el también alcalde con licencia consideró que la supuesta ruptura de Morena es una de las grandes apuestas del panismo, pues buscan generar división ante el escenario electoral que enfrenta Acción Nacional.

“El PAN aspira a que haya un quiebre entre nosotros”, señaló, al considerar que esa estrategia responde a que, de acuerdo con las mediciones que conoce, el panismo se encuentra alrededor de 20 puntos abajo en el estado.

Pérez Cuéllar afirmó que, mientras algunos apuestan por la división, en Morena existe la responsabilidad de mantener el respeto entre los participantes y privilegiar la unidad.