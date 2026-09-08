Fuga de gas provoca flamazo y explosión en vivienda de la colonia Roma

Una fuerte fuga de gas provocó un flamazo y un incendio al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles 47 y Nicolás Bravo, en la colonia Roma Sur, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó debido a una fuga en un tanque de gas de 45 kilogramos, lo que generó una fuerte acumulación y posteriormente un flamazo que alcanzó el cilindro y provocó el incendio.

El fuego ocasionó daños en un tejabán, un tinaco, cableado eléctrico, ventanas y una de las habitaciones del domicilio.

Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en el lugar hasta lograr sofocar por completo el siniestro y controlar la situación, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas de la vivienda.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.

Durante la emergencia, agentes de la Policía Municipal ingresaron al domicilio para auxiliar y rescatar a varios gatos que se encontraban en el interior, poniéndolos a salvo.

Las autoridades permanecieron en el sitio para realizar las labores correspondientes y determinar las condiciones de seguridad del inmueble.