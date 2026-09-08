Voto del Verde será en libertad y en conciencia, dice Borunda por dictamen que otorga autonomía a la FGE

Luego de que ayer se aprobara en positivo el dictamen que otorga autonomía a la Fiscalía General del Estado, el diputado y representante del Partido Verde, Octavio Borunda, afirmó que su voto aún no está decidido y todavía está en análisis, sin embargo, recalcó que será en libertad y con conciencia.

“La procuración de justicia, la seguridad pública no es un tema menor y seguimos metidos en este asunto. El voto del Partido Verde en este tema no está definido aún, tenemos que seguir revisando y buscando en esas diferencias. Todavía hay espacio, hay oportunidad de seguir dialogando con todas las fuerzas políticas, incluyendo la fracción de Morena, que el día de ayer no acompañaron la propuesta. Entonces, seguimos trabajando en el tema”, señaló Borunda Quevedo.

El diputado Octavio Borunda dejó en claro que “el voto del Partido Verde se hará en el Pleno de manera abierta, pero sí seguimos y agotaremos todo hasta el último minuto de tratar de identificar consensos en el tema, porque son asuntos tan serios que ameritan un trabajo legislativo con mucho compromiso. Y no nada más buscar el voto 22, buscar el voto 33. Por eso seguiremos en esa ruta”.

El diputado del Verde recordó que “hay expresiones del sector productivo organizado, del Consejo Coordinador Empresarial, hay expresiones de colectivos, de colectivos ciudadanos, y nosotros estamos en esa ruta también haciendo señalamientos específicos. Creemos que hay un espacio de oportunidad y esperemos lograr ese consenso, no con el voto 22, sino con el voto 33”, explicó Borunda.