Condusef llama a consultar y reportar números telefónicos sospechosos

La delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Chihuahua, Wendy Pérez Ceballos, hizo un llamado a los lectores de Entre Líneas para mantenerse alerta ante llamadas telefónicas sospechosas y posibles intentos de fraude.

La funcionaria federal invitó a la ciudadanía a utilizar la herramienta “Consulta y Reporta”, mediante la cual es posible verificar si un número telefónico cuenta con reportes relacionados con fraude, spam, llamadas sospechosas o prácticas no reconocidas.

Pérez Ceballos destacó la importancia de consultar los números desconocidos antes de proporcionar información personal, bancaria o financiera, especialmente cuando durante la llamada se solicitan datos confidenciales o se intenta generar presión para realizar algún depósito o transferencia.

La herramienta también permite reportar números telefónicos sospechosos, contribuyendo a generar información que puede servir a otros usuarios para identificar posibles riesgos.

Pérez invitó a la población a utilizar esta plataforma como una medida preventiva y a no confiar en llamadas de números desconocidos que soliciten información financiera.

Para consultar o reportar un número telefónico, los ciudadanos pueden ingresar a la plataforma oficial de Condusef:

Herramienta “Consulta y Reporta” de Condusef

La recomendación es prevenir antes de caer en una estafa y reportar cualquier conducta que resulte sospechosa.