Recuperan 14 vehículos robados durante operativo en la vía corta a Parral

Del 01 de diciembre del 2025 al 07 de enero del 2026, el operativo para la prevención de robo de vehículos en la vía corta a Parral dio como resultado la recuperación de 14 unidades.

Así lo dio a conocer Marissa Yahaira Domínguez Núñez, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Zona Centro.

El operativo se implementó en coordinación con la Fiscalía de Distrito Zona Sur, logrando además la detención de 6 personas y el aseguramiento de 12 armas de fuego.

Asimismo, en dicho periodo se recibieron dos denuncias por robo de vehículo, una al 21 de diciembre en Hidalgo del Parral y otra el 31 de diciembre en Valle de Zaragoza.