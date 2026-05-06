Recupera AEI Occidente automóvil con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, recuperaron un vehículo de la marca Ford, línea Fusion, modelo 2010, color gris, sin placas de circulación, con reporte de robo interpuesto el 04 de mayo de 2026, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La intervención de los policías ministeriales de la Unidad Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, se efectuó la tarde de ayer martes, en la calle Valle Escondido, en donde localizaron dicho automotor y tras revisar sus números de serie conocieron que era robado.

La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerla a disposición del agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, para darle continuidad a las indagatorias y efectuar las diligencias de su devolución al propietario.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.