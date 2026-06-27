Sentenciado a un año y seis meses de prisión por robo a local comercial

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de un año y seis meses de prisión, dictada en contra del imputado Adrián Arturo T. C., por el delito de robo agravado cometido a un establecimiento comercial.

Ante los datos de prueba y argumentos incriminatorios que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

La investigación ministerial estableció que el 6 de enero del año en curso, Adrián Arturo T. C., rompió un ventanal de la tienda “Del Río”, ubicada en el cruce de la calle Alejandro Dumas y avenida Los Portales, en el fraccionamiento Dumas, de esta ciudad de Chihuahua, para ingresar y apoderarse de mercancía con valor de 5 mil 900 pesos.

Los daños a la infraestructura, fueron calculados en 25 mil pesos, en tanto que las afectaciones a diversos productos, que ocasionó el ahora sentenciado durante su ingreso, se valoraron en la cantidad de 26 mil 684 pesos.

El imputado fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 31/2026, dictó la sentencia en contra de Adrián Arturo T. C., y lo condenó a pagar la cantidad de 51 mil 684 pesos por concepto de la reparación del daño, y una multa de 3 mil 519 pesos.

El trabajo del Ministerio Público para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.