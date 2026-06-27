Fortalece SSPE coordinación interinstitucional que permitió la captura de un presunto homicida en Ciudad Juárez

Como resultado de un operativo interinstitucional y de coordinación entre autoridades de seguridad y procuración de justicia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvo a un hombre por su probable responsabilidad en los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, además de mantenerlo bajo investigación por su posible participación en un homicidio registrado el pasado 12 de junio en Ciudad Juárez.

El operativo se desarrolló de manera coordinada entre las instituciones participantes en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Rodas, con el objetivo de dar cumplimiento al mandato judicial y fortalecer las investigaciones relacionadas con este hecho de alto impacto.

Durante la diligencia, los ocupantes del domicilio adoptaron una actitud agresiva y se negaron de manera reiterada a acatar las indicaciones de la autoridad, interfiriendo con el desarrollo del cateo.

Ante esta situación, el personal actuante intervino bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y estricto respeto a los derechos humanos, realizando diversos exhortos para permitir el cumplimiento del mandato judicial.

Derivado de estos hechos fueron asegurados Javier Arnoldo R.M y Nélida Selene Á.P, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Tras el análisis ministerial, la autoridad determinó poner a disposición únicamente a Javier Arnoldo R.M, de 39 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de desobediencia y resistencia de particulares, además de mantenerlo bajo investigación por su probable participación en el homicidio registrado el 12 de junio.