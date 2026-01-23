Recupera AEI camioneta GMC Acadia con reporte de robo en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), recuperaron una camioneta de la marca GMC, línea Acadia, modelo 2014, de color negro, que fue robada el 09 de noviembre de 2025, en la carretera vía corta Chihuahua – Parral, a la altura del municipio de Satevó.

La acción policial tuvo lugar la tarde de ayer jueves, cuando los agentes realizaban un operativo para la disuasión de los delitos en la ciudad de Parral, y, al circular por la calle General Roque González, de la colonia Héroes de la Revolución, encontraron abandonado el citado automotor.

En apego a los protocolos de actuación, revisaron el número de serie de la unidad en las bases de datos, las cuales revelaron que contaba con reporte de robo.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y las diligencias para la posterior entrega a su propietario.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.