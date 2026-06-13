Sheinbaum se compromete a incrementar la producción de energía de CFE 

La presidenta de México, Claudia Shienbaum, dijo que su administración trabaja para generar 28 mil mega wats de electricidad para, de esta menera, tener cerca del 65% de la generación de energía en manos del estado, con lo que se llegaría de manera contundete a la sobería energética.

Para alcanzar la meta, la mandataria mexicana dijo que se construirán 5 nuevas plantas de ciclo combinado, con lo que regresaría la inversión a la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), priorizando la generación de energía del estado, sobre las empresas privadas.

“Si lo medimos que esa inversión regrese a CFE, porque es el propietario, estaríamos hablando de cerca del 65% de la generación en manos del estado. No habría soberanía nacional sin soberanía energética, fortalecer a CFE es amar a México”, dijo la presidenta.

De visita en Colima, la mandataria mexicana inauguró la central de ciclo combinado de Manzanillo, que ayudará a proveerá energía y electricidad también a la zona del bajío y la región occidente, con 357 mega wats adicionales, y con lo que reduce la generación de contaminación.

Antes de su discurso, un grupo de trabajadores interrumpieron a la presidenta y ella se comprometió a que al finalizar el acto, se que quedaría para tener una reunión con ellos y dialogar sobre sus peticiones.

Además, en su gira por Colima, la presidenta Sheinbaum entregó tarjetas para estudiantes, supervisó obras de riego en Armería, colocó la primera piedra del nuevo hospital de especialidades del IMSS en Manzanillo y supervisó las obras de la carretera que va del puerto de Manzanillo a la ciudad de Colima.

Ante la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, y su gabinete de energía, la presidenta Sheinbaum recordó que la CFE fue recuperada 30 años después del “periodo neolibreal”, y a pesar de la propuesta de 1999, del expresidente Ernesto Zedillo, quien “hizo una propuesta de reforma para privatizar la CFE, pero con la movilización de trabajadores del sindicato mexicano de electricistas y el pueblo de México se decidió que no se privatizara”.

Dijo que la esencia de esa reforma era quitarle el poder de empresa pública, para hacerla competir en el mercado con los privados, “lo que querían era disminuir la presencia de CFE en la generación, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador cambió la ecuación, se da inversión a CFE y se contratan 7 mil mega wats, con una visión distinta, y el estado recupera el 54 por ciento de la generación eléctrica.”

“Fortalecer a la CFE significa fortalecer a México y fortalecer la soberanía nacional y eso es lo que estamos haciendo con la inauguración de esta planta de Colima”, dijo.