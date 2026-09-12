Despegan cuatro cazas franceses para recorrer el mundo

Cuatro aviones de combate se elevaron sobre una base militar francesa y se colocaron en formación al inicio de un vuelo de 40 días que los llevará por el gélido Ártico y los trópicos sofocantes antes de terminar en un desierto.

Las aeronaves salieron de la base aérea de Istres, en el sur de Francia, el martes y recorrerán 40 mil kilómetros, cruzarán tres continentes y harán nueve escalas, trabajando con socios internacionales a lo largo de la ruta para demostrar el valor de las alianzas en un momento en que grandes potencias como China y Estados Unidos parecen decididas a actuar por su cuenta.El ejercicio militar, llamado Pegase 26, busca proyectar poder militar y demostrar que la potencia nuclear puede defender territorios lejanos y a sus aliados, reforzando la cooperación aérea francesa con socios estratégicos, entre ellos Japón, Corea del Sur, Indonesia e India.

Información tomada de AP