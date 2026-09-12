Atacan aeronave de la SSPE durante labores de vigilancia en Coyame-Ojinaga

Una aeronave de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fue atacada por civiles armados mientras realizaba labores de vigilancia en la región Coyame-Ojinaga, informó la corporación como parte del reporte preliminar que se tiene hasta el momento.

De acuerdo con la información oficial, durante la agresión un elemento que se desempeña como observador aéreo resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado de manera inmediata a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada. La SSPE indicó que, hasta el momento, el agente se encuentra consciente y estable.

La aeronave recibió varios impactos de arma de fuego durante el ataque, por lo que la tripulación tuvo que regresar al Aeropuerto de Chihuahua capital. Tras los hechos, la Secretaría desplegó un operativo en la región para reforzar la seguridad y dar seguimiento a la búsqueda de los responsables.

La SSPE señaló que mantiene las estrategias de seguridad en el estado para combatir a grupos de la delincuencia organizada y reiteró su compromiso de fortalecer las acciones operativas para garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses.