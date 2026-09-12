Trasladan a un agente estatal herido tras enfrentamiento en Ojinaga

Un policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) resultó herido por proyectil de arma de fuego luego de registrarse un enfrentamiento en el municipio de Ojinaga.

Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado vía aérea desde la ciudad fronteriza hasta la capital del estado. El helicóptero aterrizó en el Hangar 2 de Gobierno del Estado, ubicado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro.

A su llegada se implementó un fuerte dispositivo de seguridad para realizar el traslado de los agentes hacia un hospital. Elementos de la Policía Vial, Policía Estatal y Policía Municipal participaron en el operativo, escoltando a dos ambulancias de URGE.

La unidad médica trasladó al lesionado al Hospital Ángeles para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de los agentes, su estado de salud ni mayores detalles sobre el enfrentamiento ocurrido en Ojinaga.