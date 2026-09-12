Infancia bajo ataque: 65 condenados tras las rejas por delitos sexuales y 20 denuncias bajo la lupa

El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes continúa dejando víctimas y activando a las instituciones encargadas de procurar justicia y protección de la infancia. En Chihuahua, durante el primer semestre del año, 65 personas fueron sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, de acuerdo con información proporcionada por el Poder Judicial del Estado a Entre Líneas.

Del total de casos, 43 concluyeron mediante procedimientos abreviados, mientras que otros 22 llegaron a la etapa de juicio oral y derivaron en una sentencia. Los datos reflejan la judicialización de hechos que, además de representar una conducta delictiva, pueden generar consecuencias profundas en la vida de las víctimas.

A nivel municipal, el DIF de Chihuahua informó que en lo que va del año ha recibido denuncias relacionadas con 20 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Ante esta problemática, el organismo mantiene el fortalecimiento del programa “Yo sí te creo”, mediante el cual se busca reforzar la atención y protección de la infancia frente a situaciones de violencia.

El desafío para las autoridades no se limita a sancionar a quienes resulten responsables. También implica generar mecanismos efectivos para detectar las agresiones, brindar atención integral a las víctimas y evitar que los menores tengan que enfrentar solos las consecuencias de una violencia que no provocaron.

Escuelas, un espacio clave para prevenir

La problemática también ha sido colocada en la agenda nacional. La Secretaría de Educación Pública puso en marcha la Jornada Nacional contra la Violencia Sexual Infantil y Adolescente bajo el mensaje “No están solos” y el lema “Te escucho, te comprendo, te protejo”.

La estrategia contempla acciones en las escuelas de educación básica del país para fortalecer los planteles como espacios de protección, cuidado y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de generar conciencia sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil.

Durante el arranque de la jornada, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que el Estado debe pasar de la disculpa pública a la acción y actuar con firmeza contra quienes agreden sexualmente a niñas y niños.

En este contexto, las instituciones educativas adquieren un papel fundamental, no solamente para prevenir, sino para identificar posibles señales de violencia y activar los protocolos correspondientes cuando exista una sospecha o revelación por parte de un menor.

Las cifras judiciales y las denuncias recibidas por el DIF muestran que el abuso sexual infantil no es un problema distante ni ajeno a la sociedad chihuahuense. Cada expediente representa a una víctima que requiere ser escuchada y protegida.

Por ello, el llamado institucional parte de una acción básica: escuchar a niñas y niños cuando hablan. “Yo sí te creo” no debe ser solamente el nombre de un programa, sino una respuesta social frente a quienes tienen derecho a crecer libres de violencia.